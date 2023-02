Escritora internacional Angela McCluskey lança autobiografia no Brasil

No dia 27 de fevereiro, às 19h, na Livraria da Travessa do Leblon, a escritora e palestrante Angela McCluskey-Moses apresentará ao público do Brasil, o livro “Permissão para Renascer: a Autobiografia de Angela McCluskey-Moses”. Na ocasião acontecerá uma palestra inédita, especialmente criada para seus leitores brasileiros, sobre sua jornada de cura, dando início a um ciclo de palestras na luta contra o abuso infantil, a violência doméstica e a busca pela tão sonhada saúde mental daqueles que sofrem marcas incomensuráveis na infância.

Despindo-se de todas as amarras sociais e familiares, Angela apresenta a verdade nua e crua de sua vida: traumas, abusos, pedofilia, pobreza e luta. Transbordando emoção, a obra descortina verdades duras, porém necessárias de serem ditas, discutidas e superadas. "Permissão para Renascer" é sobre sair das sombras da auto-aversão emocional para uma aura de autorrealização. Inteligente, agressiva, autodidata, a autora lutou para equilibrar os sucessos em sua vida pessoal e profissional com os fiascos contínuos ocorridos em sua vida pessoal.

O livro carrega uma forte mensagem, especialmente para aqueles que sofrem traumas justamente onde deveriam receber amor. Porém, essa não é uma obra sobre vitimismo, é sim, sobre autocura, determinação e coragem, que transcendem obstáculos inacreditáveis. “Cure-se primeiro, depois tome posse da sua vida e reescreva a sua própria história.” Esta autobiografia ilustra exatamente isso. Como a autora emergiu da pobreza extrema, construiu uma carreira na indústria aeroespacial, sobreviveu como imigrante nos Estados Unidos, até encontrar a sua verdadeira vocação

Tendo como foco defender vítimas de abuso infantil e mulheres vítimas de maus-tratos, Angela apresentará sua obra também, na Livraria Martins Fontes, da Avenida Paulista, no dia 02 de março, às 18h.

Assista ao Vídeo Convite: https://youtu.be/ZsdIWCAWxHY.

Sobre a autora:

Angela McCluskey-Moses nasceu com o nome de Angela Cordeiro da Silva, em 1973, na cidade de São Paulo. Ela cresceu no bairro da Vila Verde, na periferia da Zona Leste. Estudou Administração de Empresas na Universidade Cruzeiro do Sul e foi profissional da indústria Aeroespacial por mais de 22 anos.

Ela se mudou para os Estados Unidos da América em 2004, onde morou nas cidades de Dallas, Pensacola, Filadélfia, Houston, Fort Lauderdale e recentemente fixou residência na cidade de Tulsa, estado de Oklahoma.