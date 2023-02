Bloco Não é Não anima o carnaval de Niterói com campanha contra o assédio

Nesta quinta-feira (16), às 17h, o enredo da sororidade e do empoderamento feminino toma conta da Praça do Rink, no centro de Niterói. O desfile do bloco Não é Não promete animar os foliões com um minitrio elétrico, com a presença da DJ Ellen Kellen. A diversão também ficará por conta do bloco Saias na Folia. Com uma bateria formada só por mulheres, o grupo carnavalesco está presente desde a primeira edição do Não é Não, realizado pela Codim, Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres.

A ideia do bloco é conscientizar os homens que não existe uma “permissão” para tocar no corpo das mulheres em nenhuma hipótese e que o carnaval não é uma exceção. Diversão não combina com assédio: é o recado do bloco. “O Bloco Não é Não" surgiu há 4 anos a partir da necessidade de dar visibilidade aos assédios e abusos que ocorrem durante o carnaval. É momento de alegria, mas também de conscientização para que nós mulheres possamos ter uma vida livre de assédio, seja no carnaval ou fora dele. A mulher tem o direito de participar da maior festa popular sem ser assediada, importunada e constrangida”, destaca Fernanda Sixel, coordenadora voluntária da Codim.

A aderecista Wyna Castanheira fará arcos e brincos que serão distribuídos gratuitamente às folionas. Elas também vão receber os adesivos Não é Não e ventarolas com a frase do bloco.

Serviço:

Bloco Não é Não

Data: 16/02 às 17h

Local: Praça do Rink