Campo de São Bento recebe o infantil 'Bailinho do Paschoal' no domingo (19)

Com uma programação especial, o Centro Cultural Paschoal Carlos Magno apresenta a segunda edição do “Bailinho do Paschoal”. Domingo, dia 19 de fevereiro, às 9h, toda a família vai aproveitar a folia e curtir muitas músicas e brincadeiras.

Com uma programação que promete não deixar ninguém parado, o “Bailinho do Paschoal” vai recriar as antigas matinês para os pequenos. A “Bandinha do Paschoal”, primeira atração do dia, abre alas para a diversão com instrumentos de sopro, tocando as marchinhas que animaram os antigos bailes de Carnaval. Comandada pelo mestre de bateria Badico Brasil, a apresentação conta com sax, caixa, surdo e repique.

Em seguida, o Grupo Lekolé apresenta atividades divertidas, interativas e lúdicas com muita espuma e confetes. Fundado pelos niteroienses Letícia Poppe (atriz e bailarina) e Kuko Moura (músico, pianista, arranjador, compositor e diretor musical), o Lekolé é um grupo especializado em teatro infantil. Com apresentações recentes no Morro da Urca, no AquaRio e no Reserva Cultural de Niterói, o grupo sempre contou com uma excelente aceitação do público.

Serviço:

Evento: Bailinho do Paschoal

Data: Domingo, 19 de fevereiro de 2023

Horário: 9h

Local: Varanda do Centro Cultural Paschoal Carlos Magno

Endereço: Rua Lopes Trovão, s/n, Campo de São Bento - Icaraí, Niterói

Evento gratuito

Classificação livre