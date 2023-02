Festival Pras Bandas de Cá recebe a banda 'Seres Abissais' em São Domingos, Niterói

Quinta-feira, dia 16 de fevereiro, a Sala Nelson Pereira dos Santos, em São Domingos, Niterói, recebe a banda Seres Abissais no Festival Pras Bandas de Cá. Depois de 50 anos fora dos palcos, Niterói vai acompanhar o comeback de uma das bandas da velha guarda tocando o som dos Beatles numa mistura com outros ritmos.

Apresentando combinações únicas, o repertório da noite traz um mashup de "Hard Days Night", a bossa nova "Something" com um swing de jazz e "Don't Let Me Down", que combina o melhor de Erasmo Carlos e a agitação musical do Queens. O show irá das baladas até o hard rock, agradando todos os públicos, e terá a participação especial da banda KSORA.

A ideia do show surgiu de duas referências que os integrantes de Seres Abissais viveram na infância: o privilégio de terem conhecido os Beatles em sua fase inicial, nos anos 1960, que fez com que suas músicas ganhassem um espaço tão especial em seus corações e os seriados de TV que assistiam na época, como National Kid. Com vontade de homenagear ambos, a banda de Arthur Lima Guita, Leri Machado, Ze Carlos Lassi e Fernando Dias retorna aos palcos 50 anos depois de sua última apresentação.

Serviço:

Evento: show Seres Abissais - Toca Beatles e Outras Coisas

Data: Quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos, Niterói

Horário: 20h

Ingressos: R$ 25 (inteira) | R$ 12,50 (meia)

Adquira os ingressos no Sympla: https://bileto.sympla.com.br/event/79814/d/177660/s/1202194

Classificação Indicativa: livre