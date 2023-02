Justiça determina penhora da mansão de Latino na Barra

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou a penhora da mansão do cantor Latino, no Condômino Quintas do Rio, na Barra da Tijuca , na zona oeste da cidade.

A 7ª Vara Cível do Rio ordenou a avaliação do imóvel onde o cantor mora, na última quarta-feira (8). A decisão é para pagamento de uma dívida de condomínio de mais de R$ 530 mil.

A administração do condomínio entrou com o processo em julho de 2016 para cobrar as mensalidades atrasadas.