Prefeitura de Maricá abre inscrições para projeto 'Nós Dançantes'

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, abre a partir desta terça-feira (14/02) as inscrições para o projeto “Nós Dançantes”, no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), na Mumbuca. As inscrições acontecem até o dia 28 de fevereiro e as aulas terão início no dia 2 de março.

A iniciativa receberá alunos na faixa de 5 a 21 anos, oferecendo aulas gratuitas de balé clássico, jazz, dança moderna e contemporânea. Os candidatos deverão apresentar cópias de identidade (menor e responsável), comprovante de residência, declaração escolar e atestado médico apto para atividade física.

O coordenador de dança da Secretaria de Cultura, Leandro Dasilva, ressalta que todos os alunos do projeto vão participar de apresentação de um espetáculo de dança.

“O projeto nós dançantes é atuante há oito anos no CEU da Mumbuca, as aulas são contínuas, ou seja, buscam medir o desempenho dos estudantes de modo integral a cada ano, uma medição período a período. Todos os alunos passam um processo de avaliação no decorrer do ano para participar de um grupo de dança de 20 bailarinos dentro do próprio projeto, onde possam participar de mostras e festivais de dança dentro e fora de Maricá”, disse Leandro, ressaltando que o projeto tem parceria com o Theatro Municipal do Rio de Janeiro e o projeto Escola.

Nós Dançantes

O projeto Nós Dançantes proporciona aulas de dança nas modalidades de pré-ballet, ballet clássico, dança jazz, sapateado, dança moderna e dança contemporânea e vem com perspectivas sociais bem definidas, com o objetivo de ampliar e estimular a produção e o consumo da arte e cultura. Pensando não somente como desenvolvimento intelectual, mas como conjunto de valores sociais e costumes que contribuem para a construção da cidadania e promovem a inclusão social, não só de jovens e crianças, mas também de adultos em busca de uma vida compartilhada e articulada.