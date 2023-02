São Gonçalo abre cadastramento para blocos carnavalescos

Buscando estimular ainda mais as atividades do Carnaval 2023 de São Gonçalo, a Secretaria de Turismo e Cultura abriu inscrições para cadastramento de blocos carnavalescos que tenham interesse em participar das festividades no município este ano.

Os blocos interessados devem se inscrever através do preenchimento de formulário que ficará disponível na sede da Secretaria de Turismo e Cultura, que fica no Centro Cultural Joaquim Lavoura, na Estrela do Norte. O cadastramento poderá ser feito até esta terça-feira (14), de 10h às 16h. Estarão aptas a participar do credenciamento apenas pessoas físicas e jurídicas que sejam moradoras de São Gonçalo.

Para realizar as inscrições, as pessoas físicas interessadas devem estar munidas de cópia de identidade, CPF e comprovante de residência. Já representantes de pessoas jurídicas precisam levar cartão de CNPJ, identidade e CPF do responsável.

Após o período de inscrições, será agendada uma reunião com a equipe da Secretaria de Turismo e Cultura para definir horários e trajetos, além de recolher as assinaturas dos termos de compromissos. A pasta auxiliará nas questões de organização e acompanhamento. Vale ressaltar que, os blocos carnavalescos deverão cumprir toda a legislação municipal e estadual referente a eventos.

A Secretaria de Turismo e Cultura fica na Avenida Presidente Kennedy, nº 721, Estrela do Norte, São Gonçalo.