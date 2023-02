Prorrogadas inscrições para 'Oficina de Circo' na Lona Cultural do Jardim Catarina

As inscrições para a Oficina de Circo na Lona Cultural do Jardim Catarina foram prorrogadas até o final do mês de fevereiro. As atividades, que envolvem práticas malabares, acrobacia de solo e equilibrismo, fazem parte de um pacote de ações da Secretaria de Turismo e Cultura de São Gonçalo, para promover práticas culturais para os moradores da região.

Os interessados em participar das atividades deverão se dirigir até a Lona do Cultural do Jardim Catarina, das 9h às 17h. A Oficina de Circo será disponibilizada para crianças da localidade a partir de 8 anos. As aulas acontecerão às segundas e quartas-feiras, das 9h às 11h e de 14h às 16h.

Nas aulas serão oferecidas práticas malabares com bola, claves e diabolôs, acrobacia de solo com rolamentos, paradas e pirâmides e equilibrismo através de rola-rola.

A Lona Cultura do Jardim Catarina, fica na Avenida Albino Imparato, s/nº, no Jardim Catarina, e funciona de 9h às 17h.