Lançamentos do CD de sambas enredo de Niterói 2023

No dia 15 de fevereiro (quarta-feira), a Prefeitura de Niterói em conjunto com a Fundação de Arte de Niterói, Secretaria Municipal das Culturas e Selo Niterói Discos lançam o CD de Sambas de enredo do Carnaval 2023 de Niterói. O evento acontecerá às 19h, na Toca da Gambá.

O disco é composto por 18 sambas, dos grupos A e B, que irão desfilar nos dias 24 e 25 de fevereiro (sexta e sábado), e teve a produção do músico niteroiense e sambista Niu Souza.

Escolas participantes do Disco:

GRUPO A

CACIQUE DA SÃO JOSÉ

UNIDOS DA REGIÃO OCEÂNICA

SOUZA SOARES

MAGNÓLIA BRASIL

EXPERIMENTA DA ILHA

FOLIA DO VIRADOURO

ALEGRIA DA ZONA NORTE

SABIÁ

MOCIDADE INDEPENDENTE DE ICARAÍ

GRUPO B

GARRA DE OURO

BANDA BATISTÃO

IMPÉRIO DE ARARIBÓIA

PARAÍSO DA BONFIM

COMBINADO DO AMOR

UNIDOS DO SACRAMENTO

TÁ RINDO POR QUE?

BALANÇO DO FONSECA

BEM AMADO

SERVIÇO

LANÇAMENTO DO CD DE SAMBAS DE ENREDO DE NITERÓI 2023

Data: 15 de fevereiro (quarta-feira)

Horário: 19 horas

GRATUITO

Local: Toca da Gambá

Endereço: Tv. Carlos Gomes 23, Barreto, Niterói