Baile de Carnaval leva foliões para Arena Flamengo, em Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, realizou nesta segunda-feira (13/02) o Baile de Carnaval Alegria, Alegria na quadra da Arena Flamengo, que reuniu dezenas de foliões. O evento contou com shows da Banda Cult, com participação especial da cantora Mirene Alves e os Pimpolhos da Grande Rio. O baile é uma parceria das secretarias de Turismo, Promoção e Eventos, Esporte e Políticas para a Terceira Idade.

O secretário de Cultura, Sady Bianchin, ressaltou que o baile busca trazer a alegria do carnaval.

“O baile Alegria, Alegria é uma abertura da grande festa que é o carnaval. É uma parceria com outras secretarias e mostra de forma lúdica que Maricá tem um dos melhores carnavais do Estado. Aqui temos muitas marchinhas de carnaval e o samba autêntico, que faz parte da cultura popular brasileira”, declarou.

A folia reuniu adultos, adolescentes e crianças e contou com personagens vivos, pula-pula e os tradicionais bate-bolas. As marchinhas e samba enredos que alegraram a todos.

Madrinha do baile, a primeira-dama Rosana Horta falou da alegria de poder celebrar o carnaval após dois anos das restrições da pandemia. “Carnaval é alegria, poder ter o olho no olho, abraçar e respeito e cultura. Amo carnaval e estou muito feliz de poder celebrar esse ano, depois de dois anos sem podermos brincar. Precisamos aproveitar esse momento e curtir bastante. Esse baile é alegria e entretenimento para a população”, contou.

O secretário de Política para Terceira Idade, Tatai do Sacolão, destacou a alegria dos foliões.“Estamos aqui com os idosos e está sendo maravilhoso. Todos com sorriso no rosto e felizes de poderem compartilhar esse momento”, disse.

Foliões aproveitaram a festaA dona de casa Nathalia Azeredo, 28 anos, levou a pequena Luna de 4 anos para poder aproveitar a festa. “Estou encantada, tudo muito organizado e com muitas famílias. Esse é o primeiro ano que minha filha está podendo de fato curtir o carnaval e já estamos amando”, contou.

A comerciante Neuza Duarte, 64 anos, falou da felicidade de ter saúde para poder comemorar mais um ano. “Estou achando maravilhoso, estou com saúde e agora estamos podendo voltar a aproveitar essa festa linda. Carnaval é felicidade, é alegria e isso é muito bom”, finalizou.