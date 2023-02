Porto da Pedra promoverá último ensaio com "Baile Amazônico à fantasia"

A Unidos do Porto da Pedra irá promover nesta quarta, 15, seu último ensaio. Com o tema "Baile Amazônico à fantasia", o evento promete divertir toda a comunidade, segmentos e convidados, com sorteios de prêmios para as melhores fantasias.

A festa também contará com mais uma edição do Pagode do Presidente, com a apresentação do grupo Vem pro Meu Ritmo.

O ensaio ocorre a partir das 20h, com entrada franca. O balde de Brahma ou Antártica, custará 35 reais e Heineken, a 50 reais.

Com o enredo 'A Invenção da Amazônia', do carnavalesco Mauro Quintaes, a Porto da Pedra será a quinta a desfilar no sábado de Carnaval, no próximo dia 18.