Porto da Pedra leva Amazônia para Sapucaí e busca título para São Gonçalo

Além de representar São Gonçalo na disputa da Série Ouro, a Unidos da Porto da Pedra também promete levar um pouco da Amazônia para os desfiles da Sapucaí no Carnaval deste ano. A escola de samba gonçalense está realizando os últimos preparativos para desfilar no próximo sábado (18/02), e, segundo o presidente Fábio Montibelo, está pronta para competir pelo título da categoria.

"A gente se preparou bem. [A Porto da Pedra] está na condição de conquistar o título. A gente sempre briga por isso, mas esse ano a escola está muito bem", contou, confiante, o presidente. Neste ano, o enredo leva o título "A Invenção da Amazônia”, inspirado pelo clássico "A Jangada: 800 Léguas pelo Amazonas", livro do francês Júlio Verne, considerado um dos precursores da literatura de ficção-científica.

A ideia foi desenvolvida pelo carnavalesco Mauro Quintães, que retorna à escola depois de 25 anos. Montibelo conta que a direção achou o tema "muito bonito", além de muito atual. O tema da agremiação também contou com o apoio do historiador e pesquisador Diego Araújo. O desfile deve partir dos temas místicos e fantásticos do imaginário literário para, a partir disso, celebrar o cultura indígena da Amazônia, além de levantar uma bandeira de defesa da preservação ambiental e do respeito aos povos originários.

Tema escolhido por carnavalesco Mauro Quintaes se baseia no livro "A Jangada: 800 Léguas pelo Amazonas" | Foto: Divulgação/Porto da Pedra

Em 2023, a escola contou com o apoio da Prefeitura de São Gonçalo que, segundo o presidente, ofereceu o "gás que a escola estava precisando". O último ensaio técnico aconteceu no dia 28 de janeiro e agora a agremiação acerta os últimos detalhes antes de desfilar neste fim de semana. "As fantasias já chegaram, a iluminação já está testada e a bateria do Mestre Pablo está muito bem", confirmou Fábio Montibelo.

A expectativa é que 1.800 foliões participem do desfile promovido pela escola. De acordo com a Porto da Pedra, 25 ônibus para levar torcedores já foram confirmados e mais carros de torcida podem ser anunciados até o dia do desfile. Ilzamar Mendes, viúva do ambientalista Chico Mendes, foi convidada e deve comparecer ao desfile da escola, assim como familiares de Dom Phillips, jornalista britânico conhecido pelo ativismo ambiental no Brasil que foi assassinado em junho do ano passado.

A Unidos da Porto da Pedra disputa a Série Ouro há dez anos. Uma das mais tradicionais da Região Metropolitana, a agremiação pode ser promovida novamente ao Grupo Especial caso conquiste o título na categoria neste ano.