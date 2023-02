Escritoras de Maricá Recebem Prêmio Literário Nacional

As escritoras maricaenses Participam do Prêmio Ecos da Literatura - Foto: Divulgação

As escritoras maricaenses Alessandra Honorata, Luisete Furtado e Roberta de Souza receberam, no último domingo, 12, a notícia de que estão entre os três escritores mais votados, nas categorias Melhor Livro Infantil, Melhor Biografia/Não Ficção e Melhor Drama, respectivamente, no Prêmio Ecos da Literatura, premiação de cunho nacional. A cerimônia de premiação acontecerá no dia 25 de março, em São Paulo.

A professora e contadora de histórias Alessandra Honorata concorreu ao prêmio com seu segundo livro solo “Bibi A Borboleta Sonhadora”. Luisete Furtado, também professora, concorreu com seu segundo livro solo “As Sete Vidas de Lisa”. Já a jornalista Roberta de Souza, concorreu com seu sexto livro solo, “Tom”, spin-off do drama “Ella”, ganhador desta mesma premiação em 2021.

As três obras foram publicadas sob o selo da Afeto Editora, editora de livros de Maricá, que nasceu em julho de 2022 e tem por sócios Roberta de Souza e Nilton Oliveira. Na ocasião a Afeto também receberá uma premiação especial como uma das editoras mais participativas no Prêmio Ecos da Literatura.