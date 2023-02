Nadine Gonçalves e Tiago Ramos estariam em viagem romântica na Europa, segundo jornalista

A mãe de Neymar, Nadine Gonçalves, e o ex-participante da Fazenda 14, Tiago Ramos, estariam aproveitando uma viagem romântica juntos pela Europa, segundo a jornalista Fábia Oliveira.

Os dois estariam na Espanha, porém têm evitado fazer registros juntos, pois até o momento não confirmaram publicamente a possível volta do romance. Tiago tem feito cliques no país europeu, mas as fotos que publicou em sua conta do Instagram mostram somente o modelo desacompanhado.

Em uma caixinha de pergunta da rede social, ele confirmou que estava com alguém, mas evitou dizer quem é. De acordo com uma fonte da jornalista, a mãe de Neymar e o ex-fazendeiro já teriam até brigado na viagem, porém teriam feito "as pazes" e voltado a ficar bem.

Recentemente, Tiago Ramos chegou a falar em uma entrevista ao programa ‘Fofocalizando’ que não está namorando a mãe de Neymar, e afirmou que caso estivesse com ela o público saberia por ele.

O possível retorno do relacionamento teria afetado, inclusive, a relação de Nadine com os filhos, Neymar Jr. e Rafaella, que não aprovam o namoro da empresária com o ex-fazenda. Eles já chegaram a aparecer em diversas manchetes quando durante uma briga o modelo quebrou uma vidraça no apartamento da mãe do jogador. A violência e a exposição teriam incomodado os filhos de Nadine.