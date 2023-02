Maricá promove baile de carnaval da terceira idade

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas para Terceira Idade, realiza na próxima quarta-feira (15/02) o baile da Terceira Idade na Casa do Idoso, no Centro. O evento, que começa às 17h, terá programação com escolha da Rainha e do Rei do Carnaval da Terceira Idade. Além disso, a folia contará com marchinhas antigas, sambas-enredo, entre outras atrações.

Serviço: Baile da Terceira Idade

Data: 15 de fevereiro

Horário: 17h

Local: Casa do Idoso Centro

Endereço: Rua Clímaco Pereira, 269 - Centro, Maricá