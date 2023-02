Banda do Ingá arrasta multidão para o Caminho Niemeyer

Comemorando 50 anos, a Banda do Ingá arrastou milhares de foliões na tarde deste domingo (12) ao Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói. Mesmo com a previsão de chuva para a hora do evento, o público fez questão de comparecer em peso para um dos blocos que marca a abertura do carnaval niteroiense.

Um dos festejos mais tradicionais da cidade acontece pela segunda vez consecutiva na nova área de desfiles oficiais, que virou sede da folia niteroiense desde 2022. A abertura dos portões aconteceu às 11h, e o evento está previsto para durar até às 19h.

A dona de casa Lucia Veloso, nascida e criada em Niterói, veio acompanhada da família e trouxe a neta para curtir o bloco.

“É a primeira vez que venho ao Caminho Niemeyer e é justamente para curtir a Banda. Eu frequento o bloco desde os 17 anos e estou achando este ano o evento ainda mais seguro”, diz.

Lucia Veloso veio com a família curtir a folia | Foto: Filipe Aguiar

Estreando esse ano na Banda do Ingá, um trio elétrico com 24 metros de altura, sendo o maior do Brasil, veio diretamente da Bahia para Niterói. Entre as atrações estão o grupo Intimistas, a banda Bicho Solto e a banda Axerê.

No intervalo das atrações trazidas pela Banda, os DJs da Rádio Mania tocaram alguns do hits que mais bombam na atualidade e que aparecem na programação da rádio. O DJ Detonna foi um dos artistas que subiu ao palco montado no local e aproveitou para distribuir brindes ao público.

Vestida de coelhinha junto com as amigas, Stephany Miranda, de 25 anos, veio diretamente de São Gonçalo para aproveitar o mega evento. Ela conta que sair fantasiada em grupo é uma tradição para ela.

Stephany Miranda veio de coelhinha com as amigas | Foto: Filipe Aguiar

“Não é a minha primeira vez na Banda do Ingá, mas esse ano está diferente, né. E faça chuva ou sol, em fevereiro eu sou carnaval. Comigo não tem tempo ruim” revela a jovem.

Os organizadores da Banda do Ingá, que não tem fins lucrativos e tem seu desfile voltado também para arrecadação de donativos, estimam que mais de 15 mil pessoas passaram pelo evento.