Carnaval Niterói: Cordão do Bola Branca agita Praia de Icaraí

A Praia de Icaraí recebeu, neste sábado (11), o desfile do Cordão do Bola Branca em mais um dia de eventos organizados pela Prefeitura de Niterói para o Carnaval da cidade. Embora o bloco seja organizado para o público maior de 60 anos, a festa contou com a participação de mais de 800 pessoas de todas as idades.

O vice-prefeito de Niterói e fundador do bloco, Paulo Bagueira, destacou a importância do Cordão do Bola Branca não só para os idosos, como para as famílias dos maiores de 60 anos, principalmente depois da pandemia.

“O Bola Branca foi criado para o pessoal da Terceira Idade, mas hoje engloba toda a família. Abrimos o Carnaval da cidade neste ano com um concurso de fantasia, após dois anos parados por conta da pandemia. Retomar o Bola Branca é motivo de grande alegria e emoção, principalmente porque hoje vemos famílias inteiras aqui: avôs, filhos, netos, sobrinhos... Isso dá a nós, organizadores, muita satisfação!", comemorou Paulo Bagueira.

A técnica de enfermagem Solange Souza, de 62 anos, participou do bloco pela primeira vez e se encantou com a festa.

“Eu adoro Carnaval e vim hoje para ver como seria. Está o máximo! Estou aqui com minha filha, com uma amiga de infância e acabei de conhecer uma senhora aqui que já virou minha amiga! Estamos todos juntos e misturados e curtindo pra caramba!”, contou Solange Souza.

Já a cabeleireira Lúcia Almeida Franco, de 62 anos, curte o Bola Branca desde que foi criado e não faltou ao bloco neste ano.

“O Cordão do Bola Branca é um estímulo de vida para nós, idosos! A gente soma com os que são de outras idades e o resultado é muita alegria!”, destacou a cabeleireira.

Para ganhar o abadá, o folião deveria levar 1kg de arroz ou feijão ou um pacote de fraldas geriátricas. Com isso, o bloco arrecadou neste ano 1,8 toneladas de alimentos que serão doados para a campanha Niterói Solidária. A iniciativa é das secretarias do Idoso e de Governo e da Empresa Niteroiense de Lazer e Turismo (Neltur), com apoio do Projeto Niterói 60Up.