Silvio Santos deve deixar seu programa para filha comandar

Aos 92 anos, Silvio Santos está muito próximo da sua aposentadoria como apresentador na TV. Segundo o colunista Flavio Ricco, corre nos bastidores do SBT que o Programa Silvio Santos deve ficar de vez com Patricia Abravanel, filha do empresário, que já está à frente do dominical na ausência do pai.

Silvio já está afastado do canal desde setembro e só deve voltar a aparecer na emissora em eventos pontuais, como o Teleton e o Troféu Imprensa.

A assessoria de comunicação do SBT respondeu à coluna ‘Notícias da TV’ que não reconhece a informação de que Silvio irá se aposentar por agora.

“O senhor Silvio não informou quando voltará a gravar ou que não gravará mais. Por enquanto, ele se encontra com a família nos Estados Unidos. Acredito que seja especulação”, explicou.

De acordo com Flavio Ricco, o apresentador voltará de férias de Orlando, nos Estados Unidos, em abril para definir quando será a gravação do Troféu Imprensa.