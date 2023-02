Deborah Secco 'revive' personagem Bruna Surfistinha no baile da Vogue

O evento aconteceu no Hotel Copacabana Palace - Foto: Divulgação

O evento aconteceu no Hotel Copacabana Palace - Foto: Divulgação

Deborah Secco reviveu sua personagem Bruna Surfistinha no Baile da Vogue 2023. A atriz foi ao evento, no Hotel Copacabana Palace, vestindo um short curto e escondendo os seios com duas estrelas.

A atriz explicou que a motivação por trás da fantasia veio da importância que a personagem teve para ela.

”A Bruna […] ela foi o meu melhor sonho, meu sonho de uma noite. Foi uma brincadeira minha com esse personagem. Quando a Vogue anunciou o tema de 'Sonho de uma noite de verão', eu não tive a menor dúvida, né? Falei, 'é ela'”, explicou a atriz ao gshow.

Deborah ainda disse que a força da mulher é o que ela mais tem em comum com Bruna.

“Que tem que passar por qualquer coisa para seguir triste, às vezes feliz, no auge ou na derrota, a gente tem força para seguir. Ótima mensagem. Somos nós, mulheres”, explicou.