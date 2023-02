Conheça as atrações do REP Festival neste fim de semana em Guaratiba

O Rep Festival é o segundo maior evento do Rio, atrás apenas do Rock in Rio - Foto: Divulgação

O Rep Festival é o segundo maior evento do Rio, atrás apenas do Rock in Rio - Foto: Divulgação

O REP Festival, considerado o segundo maior evento de música do Rio, acontece neste sábado (11) e domingo (12), na Cidade do Rap, em Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O evento conta com mais de 100 atrações, 3 palcos com programação simultânea e mais de 30 horas de shows.

As atrações deste sábado são : WC no Beat, Matuê, Poze, Orochi, Djonga, Luccas Carlos, Iza, Cone Crew Diretoria, Cabelinho, TZ da Coronel, Flora Matos, Oriente, Poesia Acústica, PK e 3030.

No domingo, o público vai curtir L7nnon, Gloria Groove, Emicida, Baco Exu do Blues, Ludmilla, Papatinho, Marcelo D2, Xamã, BK e outros. No mesmo dia, no Palco Filtr Experimenta, se apresentarão os jovens do "Crias da Música", com uma apresentação inédita , lançando suas composições do próximo álbum.

Segundo o CEO do Rep Festival, Fabrício Stofel, o evento " é o maior festival urbano do país e o segundo maior evento de música do Rio, atrás apenas do Rock in Rio.

O Festival será transmitido pelo aplicativo do Amazon Music e no canal do Amazon Music na Twitch.

Para chegar ao festival, o público tem como opções o REP EXPRESS , ônibus circulares saindo da Barra da Tijuca e de Campo Campo direto para a Cidade do RAP ; e os EXECUTIVOS, com embarque em mais de 30 pontos pelo RJ.

Confira o Line-up completo:SábadoMatuê e 30 Para UmTeto WIU DJNoxPoze + Orochi & MainstreetRacionaisDjongaLuccas Carlos convida IzaCone Crew DiretoriaBlack AlienCabelinhoTZ da CoronelFlora MatosMarechalDon LManeirinhoSidokaCosta GoldWC no Beat feat Felp22 & Hyperanhas & MC THMajor RDOrienteTasha & TracieKayblack & CaveirinhaPoesia AcústicaPK3030JapaPL QuestKayblack & CaveirinhaCynthia LuzBC RaffCaio LuccasBielzinBudahAxa Rasta feat CJotaSantReid & WelissonLeozinAzevedoDuduDnastvMVKEbonyFlackoIkeDomingoFilipe Ret & NadamalTZ da Coronel, Maneirinho, Caio Luccas, PJ Houdini, Anezzi, DallasL7nnon feat Gloria GrooveEmicidaBaco Exu do BluesLudmillaPapatinho convida Marcelo D2XamãBKMC Rariel convida Don Juan & MC Ryan SP & MC Davi & MC DrikaDelacruzBin & BorgesRashidMD Chefe & Don LaikeDrik BarbosaVulgo FK e KaweRecayd ModChefinOruamCacife ClandestinoClass AChris MCN.i.n.a.FroidLourenaJovem Dex & AleeAzzyFBCMatecaLeall & Rock DangerVeighLevianoMac JúliaKiazRaffeBairro 13AnchietxPaczinQuebradaQueerVictin

Serviço: REP FestivalSábado e domingo, a partir das 14hLocal: Cidade do RapEndereço: Av. Dom João IV, após estação Mato Alto do BRT (continuação da Av das Américas, sentido Zona Oeste) - Guaratiba - Rio de JaneiroIngressos: a partir de R$200 (sábado) e R$130 (domingo)