'Roda' com 'Sambas de Paz e do Amor' chega ao mundo virtual nessa sexta-feira (10)

Andréa Beat, Edu Cigano, Gouveia, Jacke Gomes, Joaca, Lívia Crelier, Marcello Kallu, Sérginho Soares, Tico do Cavaco e Vinicius Chocolate estão no grupo de artistas da live/show - Foto: Divulgação

Já é Carnaval. E no embalo da folia, nada melhor do que um inédito show ao vivo, em uma tradicional 'roda' de samba, um dos mais tradicionais gêneros musicais brasileiros, para 'esquentar' ainda mais os tamborins. Dentro desse clima, está sendo lançado para o mundo virtual, nessa sexta-feira (10), o show 'Sambas de Paz e do Amor', com musicas autorais e temáticas, com mensagens de tempos melhores, após toda a humanidade ter passado por quase três anos muito difíceis, a partir de 2020, com a pandemia provocada pelo novo coronavírus, e também os horrores da guerra da Ucrânia, além das perdas de brasileiros 'históricos', como Pelé, Jô Soares e Elza Soares, entre outros.

Pensando em novos rumos em 2023, ummgrupo de cantores, compositores e músicos de São Gonçalo, Niterói e da capital, Rio de Janeiro, se uniu para consolidar o projeto artístico, gravado ao vivo no Centro Cultural Casarão de Maria Paula, em SG, em fevereiro de 2022, e que agora poderá ser conhecido do grande público, gratuitamente, através das redes sociais dos artistas envolvidos.

Como assistir: Os links para o público assistir o show completo,no Youtube, são https://www.youtube.com/watch?v=A1bAv0R3joE (Sérginho Soares) e https://www.youtube.com/watch?v=0X0KUsM1__I (Gouveia)



O show virtual é um dos 3 mil projetos aprovados no 'Edital Cultura Presente nas Redes 2', da Secretaria de Estado Cultura e Economia do Rio de Janeiro, que contemplou trabalhos de incentivo nas áreas de literatura, música, teatro e cinema, entre outras, em 92 cidades fluminenses. O edital, lançado em 2021, teve quase oito mil inscrições, que foram submetidas à análise de um grupo de profissionais especializados. Os melhores colocados receberam, cada um, o prêmio de R$ 2,5 mil,para colocar em prática a sua produção. Na colocação final, a live-show 'Sambas de Paz e do Amor' ficou entre as 300 melhores pontuações em todo o estado, e figurou entre as 30 primeiras das quase 2 mil inscrições feitas na região de São Gonçalo.

Live/show - A gravação da live/show foi realizada, em um evento fechado, apenas com os artistas e equipe técnica envolvida, no Centro Cultural Casarão, em Maria Paula, São Gonçalo. O projeto é fruto de um trabalho de criações feitas por dois compositores, jornalistas e produtores fonográficos de MPB e sambas da região: Serginho Soares e Gouveia. "Fazer uma roda de samba com canções inéditas, que exaltassem a paz e o amor, era um antigo desejo, que agora virou a nossa 'bandeira' em prol de um mundo melhor. Uma vez controlada a pandemia provocada pelo novo coronavírus, falta agora torcer pelo fim da guerra da Ucrânia, e também que os novos governantes eleitos na última eleição possam trabalhar por um Brasil melhor", afirmou Serginho Soares.



"Ficamos muito felizes com a receptividade dos outros artistas envolvidos no projeto, que aceitaram, de imediato, com entusiasmo e alegria, a proposta de cantarem as nossas músicas e também darem sua parcela de colaboração, com mensagens de otimismo e esperança, para ajudar a reverter, através de arte, esses momentos que vivemos, afirmou Gouveia, que em 2023, celebra com Serginho, em 2023, as 'bodas de prata', com a conclusãso de 25 anos de parceria musical e cerca de 50 criações inéditas, entre sambas e outros estilos musicais da MPB.

Artistas - À exceção de Gouveia, que mora na capital do estado, toda a equipe envolvida no show vive no eixo Niterói/São Gonçalo e tem ampla experiência musical, como Andréa Beat, ex-integrante do Grupo de MPB Copacabana Beat, e uma das mais requisitadas cantoras do mundo do samba, com trabalhos nas bandas de Diogo Nogueira, Grupo Revelação e Xande de Pilares, entre outros.

Já André Joaca tem no currículo, várias apresentações em casas de shows do ciruito de samba, MPB e está envolvido em um projeto de lançamentos de outras músicas de Serginho e Gouveia, pela Gravadora Propulse Record, do Paraná. Lívia Crelier é de Niterói, e com apenas 13 anos, já desponta como revelação na região. No fim de janeiro de 2023 ela lançou, também pela Propulse Record, 'Dá Pra Ser Feliz', canção de autoria de Gouveia e Sérginho Soares que também está na live-show.

Já Jacke Gomes e Edu Cigano, além de presença constante nas principais rodas de samba da região, têm algo em comum: também são intérpretes em carros de som de escolas de samba que desfilam no palco maior do samba, na Marquês de Sapucaí, e também em Niterói. Marcelo Kallu é músicos, cantor, instrumentista e compositor desde 1986, participando de várias bandas, conjuntos e projetos músicais na região.

Músicos - Para compor a direção musical da live, os organizadores convidaram dois instrumentistas experientes: Tico do Cavaco (cavaquinho) e Vinicius Chocolate (violão e cavaquinho), diretores das equipes de músicos que desfilam nos carros de som da Acadêmicos de Niterói e Porto da Pedra, da Série Ouro da Marquês de Sapucaí, respectivamente. Tico também integra o 'time' de instrumentistas da Paraíso do Tuiuti, do Grupo Especial do Rio de Janeiro.

Repertório - As canções escolhidas para o show estão entre o acervo de quase 50 músicas compostas por Gouveia e Serginho Soares. 'Elo Perdido' foi criada há alguns anos, mas retrata bem o desejo dos idealizadores em prol da busca por um mundo melhor. 'Bandeira da Paz', que vai encerrar o show, tem ampla proposta de propagação de amor e paz, através da harmonia e união entre os povos. Já 'Turbilhão de Amor' tem o propósito de homenagear dois grandes nomes da MPB: Arlindo Cruz e Almir Guineto, através da história do uma crise no romance de um casal, com final feliz.

Roteiro do show:

Dá Pra Ser Feliz - Lívia Crelier

Amigo de Fé - Marcello Kallu

Tô Fora - Andréa Beat

Tudo Passa - Jacke Gomes

O Elo Perdido - Gouveia

Turbilhão de Amor - Joaca

Tributo a João Brasil - Edu Cigano

Bandeira da Paz (encerramento) - Todos os artistas