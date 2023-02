Evento com roda de samba e desfile pet abre o pré-Carnaval do São Gonçalo Shopping

O clima de folia vai invadir o São Gonçalo Shopping! Para celebrar a chegada do mês mais animado do ano, o empreendimento preparou uma programação especial para toda a família curtir o pré-carnaval. As atividades acontecem neste fim de semana, dia 11 e 12 de fevereiro, a partir das 14h.

No próximo sábado, dia 11, para inaugurar oficialmente a temporada de Carnaval no shopping, às 14h, o público poderá se encantar e se divertir com diversas apresentações de dança, samba, animação infantil e atividades de cultura popular na praça de alimentação. Às 16h40, o shopping realizará o Bloco de Carnaval, com a apresentação e desfile do grupo Sorriso e Batucando.

Para encerrar o primeiro dia de festa, às 18h, os visitantes vão poder trazer e desfilar com o seu amigo de quatro patas no Carna Pet. O desfile acontecerá ao lado do Pula Park.

Para participar do desfile, é necessário realizar a inscrição pelo site oficial do shopping (https://saogoncaloshopping.com.br/) e colocar a melhor fantasia no seu Pet.

Já no domingo, às 14h, a Roda de Samba com o Trio Alta Resistência inaugura o evento com muito samba no pé. Às 16h, a turma do Sorrindo e Batucando toma conta da Praça de Alimentação e prepara a galera para o segundo Bloco do São Gonçalo Shopping, que fará um desfile com muita música, batuque e serpentina.

Para fechar a programação do Pré-Carnaval, às 18h, os pets voltam a ser os protagonistas da noite com o desfile no Carna Pet.

Pré-Carnaval no São Gonçalo Shopping

Data: 11 e 12 de fevereiro – sábado e domingo

Horário: a partir das 14h

Local: Shows e blocos - Praça de Alimentação

Carnapet: ao lado do Pula Park