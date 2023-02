Partage Shopping promove festa para foliões de todas as idades

Aquecimento de Carnaval acontece neste fim de semana no Partage Shopping com uma programação recheada de atrações para todas as idades. Todos os eventos são gratuitos e acontecerão nos dias 11 e 12 de fevereiro, com muita música, dança, bailinho e oficinas infantis. Personagens vivos vão animar a criançada ao longo do fim de semana e haverá pintura facial, das 12h às 15h. As inscrições poderão ser feitas gratuitamente no local.

No sábado (11), com muito confete e serpentina, a banda Sintonia e Folia vai se apresentar no palco do 2º piso, às 14h. Mesclando a arte teatral com as músicas tradicionais, o grupo visita o universo das marchinhas infantis, cultura popular e ciranda de roda. A partir das 16h, a cantora Valéria Brasil vai agitar o público do Partage resgatando o clima baiano com muito axé. A criançada poderá ainda participar da atividade de contação de histórias que abordará o Folclore Brasileiro, às 17h. Simultaneamente, acontecerá um aulão animado de ritmos com a academia de dança Ako Dance. O público vai aprender as coreografias dos principais hits do momento.

Ainda no dia 11, outra atração confirmada é a apresentação especial da bateria feroz da Unidos do Porto da Pedra, que vai desfilar por todo primeiro piso do empreendimento, a partir das 16h. O esquenta da vermelho e branco de São Gonçalo será no Jardim e o público terá a oportunidade de sambar muito e aprender o samba deste ano que levará para a avenida o enredo “A Invenção da Amazônia: Um delírio Imaginário de Júlio Verne”.

Já no domingo (12), além da presença de personagens vivos, acontecerá a oficina de tererê, das 14h às 16h. As crianças poderão confeccionar e levar para casa o adereço personalizado. E às 16h, os pais poderão aproveitar o show ao vivo do cantor Tom Lins. O repertório do artista é composto por muita música popular e samba, como ‘Coisinha do Pai’, ‘Retalhos de Cetim’ e ‘Descobridor de Sete Mares’.

Além de muita diversão, durante todo o fim de semana, o Partage Folia contará com mais de dez estandes que vão oferecer ao público boa gastronomia e bebidas artesanais. Entre as operações confirmadas estão a Ragazzi, Crepelito, Dr. Hops e Cervejaria Mistura Clássica. As barraquinhas com artesãs locais vão comercializar produtos carnavalescos como acessórios, adereços, maquiagem e fantasias para adultos e crianças.

“Convidamos as pessoas para aproveitarem o pré-Carnaval aqui com a gente, no Partage Shopping. Temos uma programação que contempla músicas e apresentações para a família toda, desde as crianças até os adultos”, comenta Luciana Monteiro, Coordenadora de Marketing do Partage.

Confira a programação completa:

Dia 11 de fevereiro

- Pintura facial, das 12h às 15h, no Jardim

- Apresentação Banda Sintonia e Folia, 14h, no palco do Jardim

- Personagens vivos, das 15h às 17, no Jardim

- Show Valéria Brasil, das 16h às 17h30, no Jardim

- Apresentação bateria Porto da Pedra, 16h, no Jardim

- Contação de história, das 17h às 17h30, no Jardim

- Aulão de dança, 17h, no palco do Jardim

Dia 12 de fevereiro

- Pintura facial, das 12h às 15h, no Jardim

- Oficina de Tererê, das 14h às 16h, no Jardim

- Personagens vivos, das 16h às 18h, no Jardim

- Show Tom Lins, das 16h às 17h30, no no palco do Jardim

O Partage Shopping fica na Avenida Presidente Kennedy, 425 - Centro, São Gonçalo - RJ

Atrações gratuitas.