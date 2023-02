Bailinho Infantil e Aulão de Verão Solidário marcam pré-Carnaval do Pátio Alcântara

As atividades são comandadas por cinco profissionais de educação física e contará com uma equipe de primeiros socorros - Foto: Divulgação

Para aquecer o corpo para a folia, a partir das 8h, o Pátio Alcântara realizará o Aulão de Verão Solidário com diversas atividades físicas. O evento acontece em parceria com a academia de ginástica Zip Fitness e promove aula de dança, treinamento funcional e jump. As atividades são comandadas por cinco profissionais de educação física e contará com uma equipe de primeiros socorros.

Para participar das atividades é necessário realizar a inscrição através do link - ALL IN BLACK ( NO PATIO ALCANTARA) e trazer 1 kg de alimento não perecível para doação. Para mais informações ou dúvidas, os interessados devem entrar em contato pelo Whatsapp do shopping (21 97045-5893).

A programação de sábado não para por aí! Para agitar a data mais animada do ano, às 15h30, o Pátio Alcântara receberá um cortejo para animar a criançada pelos corredores do mall. O ponto de encontro será no andar térreo. A partir das 16h30, na Praça de Alimentação, o shopping realizará o Bailinho Infantil, com gincana, concurso de fantasia e muita serpentina e diversão. O evento é uma ótima opção para as famílias que desejam curtir a folia com segurança e alegria.

Aulão de Verão Solidário

Data: 11 de fevereiro

Horário: às 8h

Local: Varanda do Pátio Alcântara

Carnaval do Pátio Alcântara

Data: 11 de fevereiro – sábado

Horário: das 15h30 às 19h

Local: Pelos corredores do shopping e Praça de Alimentação