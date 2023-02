'Promíscua: O Musical!' estreia em Niterói neste domingo, 12

Espetáculo tem patrocínio do Governo do Estado pelo edital Retomada Cultural II - Foto: Divulgação

'Promíscua: O Musical!' terá apresentação única neste domingo (12), na Sala Nelson Pereira dos Santos, no Reserva Cultural de Niterói, em São Domingos. O espetáculo musical foi escrito, dirigido e produzido por Gabriel Engel, com composições de Cris Mont.

Os ingressos estão sendo vendidos a valor popular, pois o espetáculo tem patrocínio do governo do estado do Rio de Janeiro através do edital Retomada Cultural II.

'O Cabaré Promíscua' é conhecido por ter os mais belos e talentosos artistas. O local que abriga os sonhos mais ousados e loucos de poderosos civis, que buscam no Promíscua alívio de suas rotinas conturbadas, gozando do entretenimento atroz oferecido pela casa. A classificação é 16 anos. Os ingressos custam de R$ 13,75 a R$ 27,50, no link: https://bileto.sympla.com.br/event/79787.

A Sala Nelson Pereira dos Santos fica na Avenida Visconde do Rio Branco, 880, São Domingos, Niterói.