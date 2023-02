MC Poze é acusado de espancar ex-empresário

O ex-empresário do funkeiro carioca MC Poze do Rodo, Renato Medeiros, denunciou o funkeiro por agressão. A declaração foi dada durante uma entrevista ao programa Balanço Geral, da Record.

Segundo Renato, o próprio músico e seus seguranças bateram nele com pedaços de pau. “Ele não foi só o mandante, ele me bateu foi muito também. Me deu paulada. Quem começou me batendo foi a rapaziada”, disse.

Na entrevista, o ex-empresário aparece com um dos braços imobilizado e com machucados no rosto. A briga teria ocorrido após o roubo de uma joia do cantor.

A assessoria de Poze classificou a acusação como “gravíssima” e disse que a verdade será apurada. A equipe nega a participação do cantor nas agressões e acusa Renato de ter furtado o item.

“Além de nenhuma participação do artista neste episódio, indicamos que Renato Medeiros foi identificado como autor de furto de uma joia do cantor. Assim, encontra-se envolvido numa briga quando descoberto”, diz a assessoria em nota.

O ex-empresário nega que roubou a joia. “Eu sou inocente e o Poze sabe disso. Quando eu entrei no carro, o Poze veio sozinho e falou assim: ‘e aí careca, precisava passar por isso? Por que tu não devolveu o bagulho?’. Mas, eu vi na cara dele o arrependimento.