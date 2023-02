Sala Nelson recebe a peça 'Uma Aventura no Mar' e garante diversão para o fim de semana

O espetáculo infantil “Uma Aventura no Mar” faz curta temporada na Sala Nelson, nesse final de semana (11 e 12 de fevereiro), às 15h. No espetáculo, os pequenos conhecerão uma brava princesinha, que se tornará a heroína de sua ilha.

A protagonista não gosta de ser chamada de princesa, diz apenas que ela é a "filha do chefe". Mas isso não a afasta da sua responsabilidade: quando a aldeia sofre uma terrível maldição que afeta diretamente o solo e o mar, ela resolve ir além dos recifes em busca de uma solução. Escolhida pelo mar para ir atrás do semideus que roubou o coração da Terra, ela deve atravessar o oceano e fazer com que ele devolva o coração, pois somente assim salvará seu povo. O espetáculo conta com uma super produção onde o palco se transforma em um oceano, e conta com números musicais, personagens cômicos e muita aventura.

De forma interativa com o público e trazendo o universo dos sonhos para a realidade, o espetáculo preza pela qualidade visual e encantamento. Sempre quebrando a quarta parede com uma linguagem que agrada a todas as gerações, a Faz Assim Produções leva o público para dentro da história. A utilização de projeções para compor o cenário produz uma atmosfera mágica no palco, fazendo com que os espectadores naveguem juntos nessa aventura no mar.

O espetáculo tem como objetivo transportar o público para o alto mar, e através da jornada da protagonista, levantar questionamentos sobre conceitos intrínsecos na sociedade. Despertar um novo horizonte, um novo modo de ver e ainda assim seguir as tradições.

Serviço

Evento: "Uma Aventura no Mar"

Data: Sábado e domingo, 11 e 12 de fevereiro de 2023

Horário: 15h

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos, Niterói

Ingressos: R$50 (inteira) | R$25 (meia)

Adquira os ingressos no Sympla: https://bileto.sympla.com.br/event/79781/d/177444/s/1200036

Classificação Indicativa: livre