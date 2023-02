MAC recebe primeira edição de evento que celebra poesia

O movimento literário, artístico e cultural ‘Um Brinde à Poesia Niterói’ acontece no próximo sábado (11), às 15h, no Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC).

O museu recebe a primeira edição do evento que, que tem agenda mensal. A jornalista, fotógrafa e poeta Lucília Dowslley é a responsável pela curadoria do evento e, na ocasião, será responsável por fazer as apresentações desta edição de fevereiro, ao qual o tema é o carnaval e convida o público a comparecer vestindo fantasias.

O médico Paulo Lipke é o poeta convidado e apresentará seu primeiro livro "Atualização do Verbo Amar", publicado pela Dowslley Editora, cujo poema homônimo ficou em primeiro lugar no Festival CCB de Música e Poesia 2019.

O evento também contará com a presença do cantor e compositor Allê Mendes e com o Momento D'versos - microfone aberto para a participação do público.