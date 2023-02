Cara de Sapato já foi casado com atual de ex-BBB, veja!

Um dos brothers confinados no BB23, o lutador Antônio Cara de Sapato já foi casado com a advogada Monise Alves, atual esposa de outro ex-BBB, o surfista Lucas Chumbo. Lucas, foi o primeiro eliminado do BBB20 e participou de outro reality da Globo, o No Limite.

O lutador foi casado com a advogada por poucos meses entre 2017 e 2018. Os dois namoraram por dois anos antes de casar. O casal terminou de forma amigável e ainda têm fotos juntos nas redes sociais .

Após o término, Antônio Cara de Sapato engatou outro romance, mas não revelou a identidade da namorada. Dentro da casa, ele afirmou que deixou algo "mal resolvido" aqui fora.

Lucas Chumbo e Monise Alves estão juntos há dois anos e têm uma filha de oito meses.