Sala Nelson, em Niterói, recebe a pré-estreia da websérie 'Filhos do Arco-Íris'

O dia 9 de fevereiro (quinta-feira), marca a pré-estreia da segunda temporada da websérie “Filhos do Arco-Íris”, na Sala Nelson. O evento, que terá início às 18h, também contará com apresentações de Jammy Said, Bruno Cabral, Fael Spencer e Destro.

Com criação e roteiro de Jairo Said e direção de Tales Figueiredo, a websérie possui temática LGBTQIA+ e conta a história da família afetiva de Diogo (Jayro Said), trazendo reflexões sobre o respeito ao próximo e às diferentes formas de amar.

Ambientada na cidade de Niterói, Filhos do Arco-íris acompanha o cotidiano de três amigos gays e mostra que a família tem o formato que faça quem está nela se sentir amado, independente do gênero e orientação sexual. Formada por Rodrigo, Carina e Diogo, essa família enfrenta aventuras e desventuras enquanto descobrem o que é felicidade. Agora, a história se passa três anos depois dos acontecimentos da última temporada, trazendo novos personagens e conflitos. O lançamento oficial será no canal do YouTube, em 17 de maio de 2023.

Jayro foi criado na cidade de Niterói e sempre esteve envolvido com a cultura. O artista produziu diversas peças teatrais e fez participações em tv. A terceira e última temporada da websérie está em fase de pré-produção e será gravada no início de 2023, tendo a Região dos Lagos como cenário.

Serviço:

Evento: Lançamento da Websérie Filhos do Arco-Íris (2 temporada)

Data: Quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023

Horário: 18h

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos

Classificação Etária: 16 anos

Duração: 3h

Valor dos Ingressos: R$10,00 inteira e R$5,00, no Sympla: https://bileto.sympla.com.br/event/79782?utm_source=symplabileto-production&utm_medium=webapp_share&utm_campaign=webapp_share_event_79782