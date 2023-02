Espraiado de Portas Abertas abre temporada 2023 neste domingo (12)

A Prefeitura de Maricá promove neste domingo (12) a primeira edição de 2023 do Espraiado de Portas Abertas, mais tradicional evento rural da cidade promovido pela Secretaria de Turismo. O evento de abertura terá como tema o Carnaval e o prato típico a costela bovina, que será servida a preços variados na maioria dos mais de 20 estabelecimentos participantes do circuito, que terão ainda diferentes atrações musicais. Estão ainda na programação atividades culturais e opções de passeios.

A programação tem início às 9h, oferecendo, além do prato principal, uma variada gastronomia que inclui caldos, massas, petiscos em geral, bebidas e diversos tipos de artesanato da Feira da Agricultura Familiar e da Feirarte, como crochê, patchwork, trabalhos em feltros e quadros. A Fazenda Pública Joaquín Piñero não estará aberta ao circuito em razão de uma reforma.

Com mais de dez anos de atividade, o Espraiado de Portas Abertas será realizado a cada dois meses, sempre no segundo domingo. As próximas datas serão: 9 de abril, com o tema Páscoa e prato principal galinha à moda caipira; 11 de junho, tema Festa Junina e prato principal feijoada; 13 de agosto, com tema e prato principal Gastronomia do Guandu; 8 de outubro, tema e prato principal Gastronomia do Aipim; e 10 de dezembro, com o tema Natal Rural Mágico e prato principal Pernil à Moda da Roça.