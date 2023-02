Shopping em São Gonçalo recebe a Porto da Pedra para baile dançante

Nesta quinta-feira, 9 de fevereiro, a partir das 16h, o Pátio Alcântara vai promover uma edição especial do Baile Dançante. A tradicional festa de dança de salão comandada pela promotora Helô Reis convida a Escola de Samba Unidos do Porto da Pedra para a edição de Carnaval do evento.

A escola de samba gonçalense realizará uma grande e animada apresentação com o samba enredo de 2023 e os clássicos do Carnaval carioca. Os visitantes vão poder se divertir e arriscar uns passinhos com a ajuda dos dançarinos profissionais do baile dançante e das passistas e banda da escola.

O evento é gratuito e acontece na praça de alimentação do Pátio Alcântara.

Baile dançante de Carnaval no Pátio Alcântara

Data: 9 de fevereiro – quinta-feira

Horário: às 16h

Local: Praça de alimentação

Evento gratuito