Troca do abadá da Banda do Ingá se inicia nesta terça-feira (7)

A troca do abadá da Banda do Ingá, tradicional bloco de Niterói, começou na manhã desta terça-feira (7). A troca pode ser realizada até o próximo sábado (11), das 10h às 22h, entre a Rua Doutor Pereira Nunes e a Presidente Pedreira, no Ingá, área em que o bloco costumava se apresentar.

Este ano o festejo, que comemora 50 anos, será realizado no próximo domingo (12), no Caminho Niemeyer, nova área dos desfiles oficiais na cidade. A abertura dos portões acontece às 11h, com previsão de duração até às 19h.

Os organizadores da Banda do Ingá, que não tem fins lucrativos e tem o desfile voltado também para arrecadação de donativos para entidades assistenciais, informam que a troca de cada abadá será por dois quilos de alimentos não perecíveis.

Caso sobre algum dos 8 mil abadás disponíveis para troca durante a semana, os organizadores disponibilizarão, no dia do evento, a partir das 8h, as vestimentas que restarem, em frente ao Caminho Niemeyer. Quem estiver com o abadá, poderá entrar direto. Já para aqueles que não tenham adquirido, o acesso estará disponível com a doação de 1 quilo de alimento não perecível.

Trio é atração - Estreando esse ano na Banda do Ingá, um trio elétrico vindo diretamente da Bahia para Niterói tem a altura de 24 metros e é o maior do Brasil. As atrações que irão marcar presença nessa festa são: Grupo Intimistas, DJ da Rádio Mania, banda Bicho Solto e banda Axerê. Ainda falta uma atração para ser confirmada até o dia do evento.

Com apoio da Rádio Mania, Prefeitura de Niterói, Neltur e Brahma, a estimativa é que 10 mil pessoas compareçam e desfrutem da abertura do carnaval da cidade com toda a segurança necessária. No local, haverá posto médico, serviços de atendimento de bombeiros, ambulância e policiamento, além de bares e detectores de metais na entrada.