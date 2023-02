Felipe Neto critica Anitta por não repudiar fãs sobre ataques a vencedora do Grammy

O influenciador Felipe Neto utilizou a estreia do seu podcast, na plataforma Twitch, para criticar a postura dos fãs de Anitta e a falta de ação da cantora carioca diante dos ataques contra a cantora americana de jazz Samara Joy, vencedora da categoria 'Artista Revelação' aos 23 anos.

A polêmica acontece em meio a uma invasão de fãs brasileiros aos comentários das últimas postagens de Samara no Instagram. Alguns dos recados deixados são que Anitta seria quem merecia o prêmio de 'Artista Revelação' e que a premiação é xenofóbica.

Diante desse posicionamento de uma parte dos 'anitters', Felipe Neto resolveu comentar o caso. Ele, inclusive, já teria passado por algo parecido com os fãs da cantora, quando foi vaiado por derrotar Anitta no prêmio 'Miaw', da MTV.

A cantora de Jazz venceu em duas categorias do Grammy | Foto: Reprodução

"O que fizeram dessa vez foi muito pior do que me vaiar lá no 'Miaw', que é invadir o perfil de uma vencedora e sair xingando e ofendendo ela nos comentários. E a Anitta hoje se pronunciou já, falou abertamente sobre o fato de ter perdido [...] e não falou absolutamente nada sobre isso. E não dá pra dizer que não sabe. [...] Por que não falar? Por que não educar os fãs? Será que é por que no fundo ela sabe que esse comportamento hostil do fãs acaba sendo positivo pra ela?" indagou o influenciador na noite desta segunda (6).

Com essa declaração, Felipe também passou a ser atacado pelos fãs da cantora e publicou que "está fora de tentar argumentar com gente tóxica".

Porém, mesmo com muitos ataques à Samara Joy, uma enxurrada de brasileiros também 'invadiu' os comentários para parabenizar a cantora e dizer que não concordam com a postura de certos fãs. "O Brasil te ama", disse um internauta.