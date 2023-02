Carnaval: Ingressos para desfiles do Grupo Especial estão esgotados

Os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro devem ser acompanhados por mais de 100 mil pessoas, nos próximos dias 19 e 20 de fevereiro.

O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), Jorge Perlingeiro, declarou, na noite desta segunda-feira (6), que todos os ingressos das arquibancadas já foram vendidos e que a Marquês de Sapucaí terá lotação máxima.

A informação foi dada durante o sorteio do posicionamento dos módulos onde os jurados ficarão posicionados durante as duas noites de desfiles.

Perlingeiro também afirmou que, a partir do que tem visto nos barracões das escolas, essa pode ser uma das disputas mais acirradas da história do carnaval do Rio