Décima quinta edição do 'Presente de Iemanjá' reuniu gonçalenses na Praia das Pedrinhas

O tradicional “Presente de Iemanjá” aconteceu neste domingo (5). Em sua 15º edição, a festa, que é reconhecida como Patrimônio Público Cultural de Natureza Imaterial e Religiosa em São Gonçalo, começou às 8h e a temperatura de 37 graus não espantou o público, que compareceu em peso e participou do começo ao fim. Até mesmo quando uma tempestade atingiu a Praia das Pedrinhas, no meio da tarde, o público continuou cantando e aproveitando para se banhar na chuva que, segundo eles, estava lavando a alma.

A celebração é realizada tradicionalmente no primeiro domingo após o dia 2 de fevereiro, Dia de Iemanjá, tem como marca, além do cunho religioso, a conscientização ecológica, o estímulo à economia criativa e a diversidade gastronômica oferecida ao público. A festa é realizada por uma comissão formada por representantes de 20 terreiros e tem o apoio da Prefeitura de São Gonçalo.

A procissão começou às 9h30 e, em seguida, foi a vez das apresentações culturais como Folia de Reis, do grupo Afro Conexões, Afoxé Tuala Bumoxi, além de roda de capoeira. Também estiveram presentes baterias de escolas de samba, a banda de forró Seu Ivo, Grupo Awure, Ella Fernandes, Bruno Paiva e Fred Tavares.

Quem esteve presente pela primeira vez aprovou o evento e já conta com o do próximo ano. “É tudo muito lindo. Eu vim convidada por minha cunhada que sempre participa e estou encantada com o capricho de tudo. Já vou aproveitar para fazer meus pedidos para Iemanjá e agradecer também”, disse a professora Sandra Neves, de 43 anos.