Fatalidade: Tiktoker Gabriel Neto morre afogado aos 20 anos

Morreu no último sábado, dia 4, o tiktoker Gabriel Neto, aos 20 anos de idade, afogado em uma represa na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais.

Sua irmã, Aline Oliveira Neto, confirmou a informação no dia seguinte ao ocorrido e lamentou o falecimento do irmão, que tinha mais de 1,6 milhão de seguidores no TikTok.

“Hoje, não perdi apenas um irmão, perdi uma parte da minha alma. O meu amigo, conselheiro, companheiro de vida, de trabalho, das festinhas”, lamentou Aline.

“Não vou me esquecer nunca do último sorriso que você deu para mim antes de tudo acontecer e nunca vou esquecer desses 20 anos vividos com você. Descanse em paz meu brother e olhe por mim se puder. Estarei aqui, chorando e orando por você, honrando nosso relacionamento e também seu nome e legado infinito de amor e amizade. Te amo eternamente”, completou.