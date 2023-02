Jão anuncia intervalo na rotina de shows para preparar novo álbum

Após um 2022 movimentado com a turnê "Pirata", o cantor Jão deve ter um novo ano menos agitado. O artista de 28 anos anunciou que irá fazer uma pausa da rotina de shows. O motivo, segundo ele, seriam os preparativos para seu próximo álbum.

Em entrevista concedida ao portal "UOL", Jão disse que decidiu fazer a interrupção mesmo em um momento de sucesso com as performances porque quer ter "um tempo para fazer o melhor trabalho que puder fazer".

“Estou me preparando muito para entregar a melhor coisa que eu puder. Vou tomar todo o tempo possível para fazer o melhor disco possível, a melhor turnê, a mais grandiosa possível”, disse o intérprete de "Idiota". O próximo projeto será o quarto álbum do artista, que iniciou a carreira em 2016 e ganhou destaque com o último lançamento, "Pirata", que lhe rendeu duas indicações à última edição do Grammy Latino.

O novo disco ainda não tem previsão de lançamento.