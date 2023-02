Anitta faz história no Grammy, mas não leva premiação

Anitta fez história no Grammy após indicação como artista revelação. A cantora foi a primeira brasileira indicada em quase 50 anos, mas não levou o prêmio dessa vez.

Ela concorreu ao lado de Muni Long, Latto Måneskin, DOMi & JD Beck, Tobe Nwigwe, Omar Apollo, Molly Tuttle, Wet Leg e Samara Joy — que levou o prêmio.

“Menina, é uma loucura. Me sinto fazendo história. 50 anos que o Brasil não é nomeado em uma categoria do Grammy. Quase 50, faz 49. É tanto trabalho, a gente escuta tanto não. Estou super feliz. Eu acho que a determinação e a vontade de conseguir é a mesma. Eu vou atrás, estudo até que realmente eu esteja ali... É um caminho muito grande e não tinha ninguém que a gente olhava. Espero que isso abra espaços para um montão de brasileiros”, disse ao TNT, antes do evento.

Em outra transmissão do evento, Anitta admitiu que estava animada mesmo para a festa após o Grammy.

“É onde vamos beber e nos divertir”, admitiu.