Ex revela que Andressa Urach voltou a se prostituir e modelo nega

Andressa e Thiago se separaram no ano passado - Foto: Divulgação

Ex-marido de Andressa Urach, Thiago Lopes, afirmou que a modelo voltou a se prostituir. Em vídeo publicado no YouTube, Thiago explica que a ex-Miss Bumbum está em uma viagem com as amigas em Santa Catarina, na qual voltou à prostituição.

Andressa se irritou com a publicação e rebateu o ex.

“Quero pedir para minhas colegas que são garotas de programa, quando você sair com meu ex-marido, filma ele e expõe na rede social? Ele está aqui pagando de santinho, falando mal, e paga mulheres, porque ele me conheceu assim. Não tenho problema com a verdade. Ela sempre aparece, por pior que ela seja”, disparou.

A modelo ainda disse que o filho poderia estar viajando com ela e que apenas não foi por conta do ex-marido.