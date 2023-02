Circuito Sol e Samba de 2023 promove atividades em Maricá

A cidade de Maricá está em clima de folia e a primeira edição da Feira da Agricultura Familiar neste sábado (04/02) foi animada. A programação, que acontece no primeiro sábado do mês, está integrada ao Circuito Sol e Samba de 2023, com mais de 11 atrações até o dia 13/03. A feira, situada na Praça Agroecológica de Araçatiba, é uma realização da Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca, em parceria com a Codemar (Companhia de Desenvolvimento de Maricá), a secretaria de Promoção e Projetos Especiais e a Cooperativa de Trabalho em Assessoria a Empresas Sociais em Assentamentos de Reforma Agrária (Cooperar).

A primeira-dama de Maricá Rosana Horta, que visitou o espaço para garantir diversos produtos fresquinhos e de qualidade para a semana, aproveitou para fazer um pedido especial ao Secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca, Julio Carolino: que a feira se torne itinerante pelo município. “A feira é maravilhosa e agora a pouco estava conversando com uma pessoa aqui que nos deu uma ótima ideia: dela rodar pelo município. Achei fantástico! Ela já virou referência aqui e se a gente conseguir levar ela para Itaipuaçu, Ponta Negra e outros bairros vai ser muito bom. Cada vez a programação está mais linda, os produtores se empolgam e poder olhar nos olhos deles e ver que eles estão felizes fazendo o que gostam, é muito gratificante”, sugeriu Rosana Horta.

Para o secretário Julio Carolino, o tema da feira não poderia ser diferente para abraçar ainda mais a população. Ele comentou também sobre a sugestão da primeira-dama. “Nós temos alface, repolho, aipim, coco, mas também temos confete e serpentina. A primeira-dama aqui falou muito bem quando disse que a população abraçou a feira. Tudo que nós queríamos era isso, que as pessoas começassem a solicitar a feira nos seus bairros. Com certeza daqui a pouco ela estará em Ponta Negra, Itaipuaçu, Inoã e São José. Quer dizer, vamos rodar Maricá como um todo”, destacou.

Moradora do bairro e frequentadora da feira, a massoterapeuta e esteticista Carmem Lucia da Rocha, de 72 anos, parabenizou a organização e iniciativa da programação que já virou tradição. Neste sábado (04/02), a feira contou com produtos artesanais e orgânicos, artesanato, apresentações musicais de Ronaldo Valentim e Thobé Di Castro, e com a participação do Caminhão do Peixe.

“Venho passear e comprar, hoje aproveitei também para aprender mais sobre os cuidados com a planta rosa do deserto porque gosto muito de plantas. É um espaço de aprendizagem também com os agricultores”, comentou.

Agroecologia parceira e ativa

O Sábado Agroecológico, que acontece dentro da programação e é promovido pela Cooperar e Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca, atuou pedindo sugestões de temas para abordagens ao longo do ano e melhor planejamento. “É um dia muito especial porque é o pontapé inicial da escolha das formações que a Cooperar vai oferecer neste ano. As pessoas puderam escolher temas através de um QR Code ou preenchimento de um formulário”, explicou a coordenadora pedagógica da Cooperar, Ivolanda Magali.

Outro projeto que ganhou destaque na programação agroecológica foi o “Horta em casa Maricá”, um projeto para auxiliar os moradores a cultivarem alimentos saudáveis, que está em fase de cadastramento de participantes. A iniciativa é da Cooperar em parceria com o ICTIM - Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá.

“A gente veio aqui para tirar dúvidas e apresentar o projeto. Quem tiver interesse é só entrar em contato com o nosso WhatsApp (21) 97278-8344 que a gente faz uma visita técnica na casa dessa pessoa e avalia as condições de produção e se é possível melhorar. Todas as orientações são gratuitas”, explicou a assessora de comunicação do “Horta em Casa”, Raquel Miranda.