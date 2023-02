Ex de Arrascaeta, modelo se declara para namorada DJ Bárbara Labres

A DJ Barbara Labres acaba de assumir que está namorando. A escolhida para ocupar seu coração é a modelo e influenciadora Bianca Wejnger. Bianca, bastante conhecida no meio da moda, já viveu um affair com o jogador Arrascaeta, do Flamengo, e Romarinho, filho do ex-jogador e político Romário. Mas dessa vez, ao que parece, a bela está bastante empolgada com o romance e vem se declarando para a amada: "Eu sou completamente louca por você". "E eu por você", retribuiu a DJ numa postagem.

O romance entre as duas foi anunciado nesta semana. A loira, postou em suas redes sociais uma série de momentos felizes ao lado da Dj, como a viagem de férias a Dubai e a Los Angeles, nos EUA.