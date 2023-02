Prefeitura de São Gonçalo apoia folia carnavalesca

Com a aprovação, será concedido à Liga Gonçalense de Escolas de Samba e Blocos, o valor de R$ 280 mil - Foto: Divulgação

Após sete anos sem fomentar os festejos dos tradicionais blocos da cidade, a Prefeitura de São Gonçalo aprovou, junto ao Legislativo, por unanimidade, mensagem que permite o repasse de recursos destinados à apresentação das escolas de samba em sete bairros do município, onde ocorrerão as festividades do Carnaval 2023. A votação aconteceu na última quinta-feira (2), durante sessão extraordinária.

Com a aprovação, será concedido à Liga Gonçalense de Escolas de Samba e Blocos, o valor de R$ 280 mil, que será utilizado da seguinte forma; R$ 40 mil será destinado para despesas das organizações da LIGESB e R$ 240 mil serão distribuídos de forma igualitária entre as 16 escolas vinculadas à organização. Após as festividades carnavalescas, a LIGESB terá o prazo máximo de 60 dias para prestação de contas dos repasses recebidos.

Os recursos serão utilizados para pré-produção, preparação, produção, execução e divulgação das apresentações das escolas de samba que acontecerão nos bairros do Porto da Pedra, Trindade, Jardim Alcântara, Santa Catarina, Pacheco, Jardim Catarina e Itaúna.

Nas festividades do Carnaval 2023, que será promovido pela Prefeitura nos bairros da cidade, as escolas de samba irão realizar duas apresentações em cada região citada. A folia terá início a partir das 19h, durante os dias de carnaval.

Confira as escolas que irão se apresentar nos bairros:

G.R.E.S. - Acadêmicos do Jardim Miriambi

G.R.E.S. - Acadêmicos do Porto Novo

G.R.E.S. - Acadêmicos do Universo

G.R.E.S. - Pingo D' Água

G.R.E.S. - Mocidade Unidos do Marimbondo

G.R.E.S. - Chupa que é de Uva

G.R.E.S. - Caprichosos de São Gonçalo

G.R.E.S. - Alegria de Guaxindiba

G.R.E.S. - Renascer de São Gonçalo

G.R.E.S. - Ares do Salgueiro

G.R.E.S. - Boêmios do Barro Vermelho

G.R.E.S. - Leões de São Gonçalo

G.R.E.S. - Império de São Gonçalo

G.R.E.S. - Unidos de Neves

G.R.E.S. - Unidos do Barro Vermelho

G.R.E.S. - Independente do Boaçu