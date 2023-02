Sesc Verão terá Dudu Nobre e Barão Vermelho neste final de semana

Começa neste sábado (4), a partir das 10h, mais um fim de semana do Sesc Verão São Gonçalo, na Arena São Gonçalo, em Alcântara. O sambista Dudu Nobre e a banda Barão Vermelho são as grandes atrações deste segundo fim de semana de atividades. "Chuveirões" foram instalados próximos à quadra de areia para os gonçalenses se refrescarem ao longo do evento.

São dois dias repletos de atividades esportivas, de lazer, culturais e ações de assistência social. Todos os serviços são gratuitos para a população. O evento é uma realização do Sesc RJ e co-realização da Prefeitura de São Gonçalo e do Sindcomércio São Gonçalo.

No sábado (4), de 10h às 12h, Monique Gois, vice-campeã mundial de futevôlei, vai marcar presença no evento apresentando uma oficina do esporte para a população presente. E no domingo (5), no mesmo horário, o atleta de beach tennis Gui Prata, na companhia de outros profissionais da área, vão dar aula da prática na quadra de areia montada na Arena.

O cantor Dudu Nobre, sobe ao palco às 20h, para cantar os sambas que marcaram sua carreira, como "A Grande Família", "Tempo de Don-don" e "Ô Irene".

Já para os amantes do rock brasileiro, a banda Barão Vermelho leva aos gonçalenses, no domingo, a partir das 19h, o show da turnê Barão 40.

O "esquenta" para as apresentações começa sempre às 17h com Djs tocando os grandes sucessos da atualidade.

Durante todo o fim de semana, a população tem acesso a pista de skate, oficinas de futmesa, futevôlei, vôlei, beach tennis, frescobol e altinha, além de aulas de alongamento, zumba, aeroboxe e jiu jítsu Também há um espaço com jogos recreativos, tiro com arco, tênis de mesa e totó.

Das 14h às 17h, no sábado e no domingo, acontece uma intervenção artística com oficina de bolha de sabão, comandado pela artista Aline Silva. O Espaço Kids fica disponível durante todo o evento para crianças de até 10 anos.

Os gonçalenses vão poder aproveitar o Espaço Zen, voltado para relaxamento e redução dos níveis de estresse nocivo, através da massoterapia e shiatsu; o Espaço Saúde Bucal com orientações sobre cuidados com a saúde bucal no verão de forma interativa, dentro do "bocão inflável"; e uma intervenção artística em saúde voltada para os cuidados na estação mais quente do ano.

A tecnologia também está presente no Sesc Verão, com as exposições "Combate de mini robôs" e "Mundo da Impressão 3D", além da mostra com projetos interativos que utilizam a técnica tecnológica na educação de jovens, através de impressão 3D e robótica.

A parte cultural conta com pontos de leitura, poesias, oficinas de brinquedos reaproveitados, "dedoches" e artesanato, exposição itinerante com artistas gonçalenses, curso de trança, entre outras atividades. Também estará disponível para visitação a exposição de pipas, cata-ventos e insetos.

O Sesc Verão São Gonçalo também será realizado nos dias 11 e 12 de fevereiro.

Serviço:

Sesc Verão São Gonçalo na Avenida Jornalista Roberto Marinho – antiga Avenida Maricá – em frente ao Atacadão, no Alcântara.

Sábado e domingo, a partir das 10h.

Entrada franca e livre para todos os públicos.