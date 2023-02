Casa de Cultura de Itaboraí abre novas inscrições para oficina de teatro

Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres vai abrir novas inscrições para oficina de teatro, a partir do dia 7 de fevereiro. Ao todo, serão cinco turmas com 20 alunos, totalizando 100 vagas. As aulas são destinadas para o público com idade superior a 8 anos de idade. Os cadastros vão até o dia 28 de fevereiro.As aulas serão ministradas pelo instrutor Gabriel Matos e realizadas às terças-feiras, das 9h às 10h, das 10h às 11h, das 14h às 15h, das 16h às 17h, e das 17h30 às 18h30. A previsão é de que a oficina tenha início no dia 7 de março. Dentre os temas abordados estão: técnicas básicas de teatro, criatividade, expressão corporal e voz.

As inscrições acontecem de terça a sexta-feira, das 9h às 17h. É necessário levar os seguintes documentos (original e cópia): RG, CPF e comprovante de residência do aluno e do responsável. O subsecretário de Cultura e gestor da Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, Alan Mota, destaca que as aulas são importantes para evolução profissional de artistas do município.

"O mais gratificante é saber que podemos incentivar o teatro como uma ferramenta de inclusão social, na formação e na transformação dos futuros artistas aqui em Itaboraí", afirmou.

Responsável por ministrar as aulas, Gabriel Matos é ator, diretor e produtor há 11 anos. Rodou o Brasil com o espetáculo ‘Os Invisíveis’. Se formou no curso para TV e Cinema na Escola de Atores Wolf Maya e atualmente trabalha em produções de audiovisual brasileiro.

A Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres fica localizada na Praça Marechal Floriano Peixoto, nº 303, Centro. Para mais informações: 2635-4291 ou WhatApp 98958-8727

Serviço

Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres

Aulas de teatro

Inscrições: de 7 a 28 de fevereiro

Número de vagas: 100

Início das aulas: 7 de março