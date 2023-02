CEU da Mumbuca recebe espetáculo teatral "A bruxinha boazinha”

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura de Maricá, promove no sábado (04/02) e no domingo (05/02), às 19h, o espetáculo "A bruxinha boazinha” no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), na Mumbuca. A apresentação teatral será aberta ao público em geral, com entrada gratuita e classificação livre. A atração é do Núcleo Artístico Éder Montalvão (NAEM).

"A Bruxinha Boazinha" é uma adaptação do clássico "A bruxinha que era boa" de Maria Clara Machado e mostra a história de Ângela. Ao contrário de suas colegas da Escola de Maldades da Floresta, ela não consegue fazer maldades e vira alvo de piadas.

Serviço:

Espetáculo "A bruxinha boazinha”

Data: Sábado (04/02) e domingo (05/02)

Horário: 19h

Classificação: livre

Local: Centro de Artes e Esportes Unificados

Endereço: Rodovia Amaral Peixoto – RJ-106, km 27,5, Mumbuca, Maricá