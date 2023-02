Praia das Pedrinhas recebe "Presente de Iemanjá"

A Praia das Pedrinhas vai receber, no próximo domingo (5), a partir das 8h, a 15ª edição da tradicional festa “Presente de Iemanjá”, que é reconhecida como Patrimônio Público Cultural de Natureza Imaterial e Religiosa na cidade de São Gonçalo, através da Lei 1022/2019.

A celebração, que é realizada tradicionalmente no primeiro domingo após o dia 2 de fevereiro, Dia de Iemanjá, tem como marca, além do cunho religioso, a conscientização ecológica, o estímulo à economia criativa e a diversidade gastronômica oferecida ao público. A festa é realizada por uma comissão formada por representantes de 20 terreiros.

A partir das 9h30, serão iniciados os festejos e a procissão com grupos religiosos de matrizes africanas. Logo em seguida, haverá apresentações culturais, como Folia de Reis, do grupo Afro Conexões, Afoxé Tuala Bumoxi, além de roda de capoeira. Também irão marcar presença, a partir das 13h, baterias de escolas de samba, a banda de forró Seu Ivo, Grupo Awure, Ella Fernandes, Bruno Paiva e Fred Tavares.

Para a realização do evento, o tráfego de veículos será interditado na Rua Sérgio Martins de Carvalho, no trecho compreendido entre a Rua Ribeiro e a Rua Ponta Grossa. Vão permanecer em sentido único as ruas Magalhães Bastos, Nova Jersey e Ponta Grossa. Será proibido o estacionamento de veículos na Rua Ponta Grossa durante todo o período de realização do evento.

O esquema de trânsito para a festa é válido das 17h do sábado (4) até às 6h da segunda-feira (6). A festa tem apoio da Prefeitura de São Gonçalo.