Maricá recebe cinco patinadores campeões brasileiros e sul-americanos no "Aventuras no Gelo", em Araçatiba

A abertura do "Aventuraas no Gelo" acontece neste sábado (04/02), a partir de 12h, em Araçatiba. Quem não conseguiu se inscrever para a pista de patinação, ainda pode aproveitar o evento, assistindo as apresentações artísticas dos espetáculos "Princesas Encantadas no Gelo” (infantil), às 17h, e “Clássicos de Hollywood” (adulto), às 20h, neste fim de semana (4 e 05/02), além do espaço com fliperama e praça de alimentação, tudo gratuito e realizado pela Prefeitura de Maricá, por meio da Codemar (Companhia de Desenvolvimento de Maricá), com capacidade de público de até 500 pessoas.

As duas atrações contam com cinco patinadores profissionais, campeões brasileiros e sul-americanos na modalidade. As atletas Jaqueline Pastusiak, Bianca Orsi, Beatriz Dolbeth e Simone Pastusiak (também campeã do quadro "Dança no Gelo", do Domingão do Faustão, com o ator Murilo Rosa, em 2006) vão participar das duas apresentações. Já o patinador Rafael Braga vai participar do “Clássicos de Hollywood” como convidado.

A patinadora Jaqueline Pastusiak garante que os maricaenses e turistas vão aproveitar um show animado e hipnotizante de patinação no gelo. "Vamos apresentar ao público um pouco da magia do esporte olímpico de gelo, com movimentos técnicos e artísticos, em coreografias temáticas de filmes infantis e famosos de Hollywood", adianta a profissional.

Sobre o "Aventuras no Gelo - "Pela primeira vez em Maricá, o "Aventuras no Gelo" acontece entre os dias 4 e 18/02, das 12h às 22h, em Araçatiba. O espaço tem entrada gratuita e conta com uma estrutura de 1200m², que inclui pista de patinação no gelo com arquibancada, fliperama e praça de alimentação. Poucas horas após a divulgação do evento, a atração bateu recorde com mais de 7,5 mil inscritos para patinar no gelo, esgotando os ingressos.

No entanto, arquibancadas, fliperama e praça de alimentação seguem abertas, sem a necessidade de inscrição.Com expectativa de receber cerca de 15 mil pessoas durante o evento, o "Aventuras no Gelo" conta com ambulância e uma equipe de socorristas que vão estar de prontidão para qualquer urgência durante o evento, que passou por vistoria completa do Corpo de Bombeiros, respeitando as todas normas de segurança.

A capacidade é de aproximadamente 500 pessoas, na tenda de gelo, sendo 50 pessoas na pista, 300 na arquibancada, 50 pessoas na área dos jogos, 50 da praça de alimentação e 50 nos corredores do amplo espaço.Serviço:Sábado e domingo (4 e 05/02).Entrada gratuita.Espetáculos "Princesas Encantadas no Gelo” (infantil), às 17h, e “Clássicos de Hollywood” (adulto), às 20h. Local: R. Jovino Duarte de Oliveira, S/N – Araçatiba (estacionamento ao lado do Fórum de Maricá)