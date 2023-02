Cultura do Estado lança primeira edição do Concurso Cultural de Contos nesta sexta-feira (3)

O Governo do Estado do Rio lançou, nesta sexta-feira (3), a primeira edição do Concurso Cultural de Contos. Organizado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e pela Imprensa Oficial do Rio de Janeiro, a iniciativa valoriza a literatura e estimula a leitura. Os textos vencedores receberão uma premiação no valor de mil reais, em parceria com a PublishNews, como forma de fomento à arte fluminense. Todo o material selecionado será reunido em um livro, com edição física, que será publicado pela Imprensa Oficial.

"Esse concurso é mais uma iniciativa que demonstra o nosso compromisso com a democratização do acesso à Cultura, enaltecendo características regionais e dando voz à população de todo o Rio de Janeiro. A valorização do setor cultural é muito importante para o nosso Estado", explica o governador Cláudio Castro.

Para a secretária de Cultura Danielle Barros, premiar a literatura é também agradecer aos escritores pela companhia que seus textos proporcionam aos que procuram refúgio nas páginas dos livros.

"A literatura é uma grande amiga e nos abraça em vários momentos da nossa vida. Poder contemplar esse segmento tão importante é um orgulho muito grande e uma excelente notícia para a cultura fluminense", ressalta a secretária.

A oportunidade, voltada para autores do Estado do Rio de Janeiro novos ou já consagrados, vai garantir 20 vagas, todas destinadas a projetos que abordem textos inéditos, na modalidade "Conto", dentro da temática "Um Olhar Sobre o Amanhã”. Serão contemplados dois candidatos por região, atendendo de forma igualitária as dez áreas administrativas do estado, e buscando evidenciar as diferenças de cada lugar, particularidades e regionalidades.

"É com muita alegria que a Imprensa Oficial embarca nessa iniciativa com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. A realização da primeira edição do concurso é motivo de muito orgulho para esta empresa pública, que sempre teve como lema servir a sociedade", comemora Patricia Damasceno, presidente da Imprensa Oficial.

Inscrições

Para se inscrever no "Contos RJ", os interessados devem preencher o cadastro online até o dia 15/03, às 18h.

A inscrição deve ser realizada no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT5cEJaPw_kIF-oGkZGYfZxbnuQEdxrr1AZq5pT9x1i7w9NQ/viewform.

Sobre o tema

Inspirados pelo centenário de morte do escritor francês Marcel Proust, a temática escolhida para nortear todos os contos surge da ideia de temporalidade presente na sua icônica obra “Em Busca do Tempo Perdido”. O modelo dialoga com o conceito de "escrevivência", que é de autoria da grande escritora Conceição Evaristo. Nele, a autora propõe uma escrita que nasce do cotidiano, das lembranças, da experiência da vida do próprio autor e do seu povo. Uma escrita que nasce da vida que se vive e da vida que se deseja.

"O concurso nasce com o objetivo de reconhecer, proteger e valorizar a pluralidade dos conhecimentos, funcionando como caminho de pulsão e fomento para que autores do Estado do Rio de Janeiro, tanto os que já se entendem assim como os que vão se descobrir ao longo do processo, encontram meios de se colocar no mundo. E para celebrar o nosso primeiro concurso, escolhemos um tema que une e reverencia dois grandes autores, Marcel Proust e Conceição Evaristo", explica Yke Leon, superintendente de Leitura e Conhecimento.

Regulamento

Poderão participar do prêmio pessoas físicas brasileiras ou naturalizadas, a partir de 18 anos de idade, residentes no estado do Rio de Janeiro; não haverá vedação para escritores que já tenham obras individuais publicadas; somente serão habilitados textos redigidos em língua portuguesa; as obras deverão ser autorais e dentro da temática proposta. Não há vedação quanto à participação de servidores públicos municipais, estaduais ou federais, exceto aqueles ligados à Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e as suas fundações vinculadas.

Serão selecionados 20 contos (dois por região), sendo elas: Metropolitana I, Metropolitana II, Metropolitana III, Noroeste, Norte, Baixadas Litorâneas, Serrana, Centro-Sul, Médio Paraíba e Costa Verde. A banca avaliadora levará em consideração os critérios de originalidade, criatividade, domínio de técnicas narrativas, clareza e coerência do texto.

Todas as informações podem ser encontradas nos sites http://cultura.rj.gov.br/cultura-do-estado-lanca-primeira-edicao-do-concurso-cultural-de-contos-nesta-sexta-feira/ e http://www.ioerj.com.br/portal/modules/content/index.php?id=213 .Dúvidas podem ser esclarecidas através do e-mail concursoslc2023@gmail.com.