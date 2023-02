Nego do Borel e Felipe Prior anunciam criação de perfis no OnlyFans

Cantor e ex-bbb integram time de famosos no OnlyFans - Foto: Reprodução/Instagram

Cantor e ex-bbb integram time de famosos no OnlyFans - Foto: Reprodução/Instagram

Após um boom de famosos nas plataformas de conteúdo adulto, dois nomes bem conhecidos também parecem ter interesse em fazer dinheiro em um dos sites mais comentados e polêmicos da atualidade. Isso porque o cantor Nego do Borel e o ex-bbb Felipe Prior anunciaram que vão entrar para o OnlyFans.

Nego do Borel afirmou que irá criar um perfil após receber um retorno positivo ao brincar com a ideia em suas redes sociais, depois que ele postou uma foto sensual. O cantor disse que está preparando um ensaio para soltar no site em breve.

Nego também falou que está estudando a melhor forma de produzir para este novo trabalho com empresas que têm experiência na área, porém seu conteúdo não deve ser explícito por conta do seu público infantil e adolescente.

Já Felipe Prior, através do Instagram, contou que não vai publicar fotos nu na plataforma e usará o site apenas para postar fotos dos seus pés. O arquiteto relatou a novidade de uma forma bem humorada e disse que é "da zoeira".

O site pago reúne conteúdo produzido para o público adulto e já possui personalidades conhecidas como o ex-fazenda Dynho Alves, a dançarina Rita Cadillac, a cantora MC Mirella e a empresária Geisy Arruda.